Trump e Zelensky si parlano prove di pace a San Pietro incontro storico nel giorno del ultimo saluto a Papa Francesco Putin Liberato il Kursk

pace in Ucraina , tanto invocati da Papa Francesco , potrebbero essersi aperti proprio nel giorno dell'ultimo saluto al pontefice, a San Pietro . Donald Trump e Volodymyr Zelensky , due mesi dopo il burrascoso incontro allo studio ovale, si sono ritrovati faccia a faccia tra le navate della basilica, poco prima dell'inizio dei funerali di Bergoglio : un colloquio di 15 minuti,.

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

Ucraina, Zelensky: “Putin porterà Bielorussia in guerra”. Il piano di Trump è pronto - (Adnkronos) – L'Ucraina crede che la Russia trascinerà la Bielorussia in guerra. Intanto, il piano di Donald Trump per porre fine al conflitto prende forma e potrebbe essere illustrato la prossima settimana. Dopo l'apertura del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, disposto a dialogare direttamente con il presidente russo Vladimir Putin, da Kiev arriva il nuovo allarme. […] L'articolo Ucraina, Zelensky: “Putin porterà Bielorussia in guerra”. 🔗.com

