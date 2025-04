Pentathlon Coppa del Mondo Budapest quarto posto per Tognetti vincono Gulyas e Mohamed

Budapest, in Ungheria, va in scena la Coppa del Mondo di Pentathlon. Nel femminile, è la padrona di casa Michelle Gulyas a ottenere il successo, battendo Farida Khalil dall’Egitto e la francese Coline Flavin. Aurora Tognetti ha sfiorato il podio, chiudendo la prova in quarta piazza. Nella gara maschile, la vittoria va all’egiziano Moutaz Mohamed. Il secondo posto è andato all’ungherese Mihaly Koleszar, che in volata ha avuto la meglio sul transalpino Ugo Fleurot.Pentathlon, Coppa DEL Mondo – LA GARA FEMMINILEMichelle Gulyas, oro olimpico a Parigi 2024 e testa di serie numero 5, ha ottenuto agilmente il pass per gli ottavi di finale nella scherma. La gara si accesa con la sfida tra l’ungherese e la francese Flavin, testa di serie numero 1. Gulyas si era portata sul 4-2, ma l’avversaria ha pareggiato sul 4-4, vincendo ai vantaggi. Leggi su Sportface.it , in Ungheria, va in scena ladeldi. Nel femminile, è la padrona di casa Michellea ottenere il successo, battendo Farida Khalil dall’Egitto e la francese Coline Flavin. Auroraha sfiorato il podio, chiudendo la prova in quarta piazza. Nella gara maschile, la vittoria va all’egiziano Moutaz. Il secondoè andato all’ungherese Mihaly Koleszar, che in volata ha avuto la meglio sul transalpino Ugo Fleurot.DEL– LA GARA FEMMINILEMichelle, oro olimpico a Parigi 2024 e testa di serie numero 5, ha ottenuto agilmente il pass per gli ottavi di finale nella scherma. La gara si accesa con la sfida tra l’ungherese e la francese Flavin, testa di serie numero 1.si era portata sul 4-2, ma l’avversaria ha pareggiato sul 4-4, vincendo ai vantaggi.

