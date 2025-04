Si schianta in scooter in via Radini Tedeschi 36enne al ospedale

ospedale dopo un tremendo schianto in scooter alla Farnesiana. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 26 aprile lungo via Radini Tedeschi. L'uomo era in sella a uno scooter e stava percorrendo il rettilineo, pare a velocità sostenuta. All'improvviso. Ilpiacenza.it - Si schianta in scooter in via Radini Tedeschi, 36enne all'ospedale Leggi su Ilpiacenza.it Un uomo di 36 anni è finito all'dopo un tremendo schianto inalla Farnesiana. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 26 aprile lungo via. L'uomo era in sella a unoe stava percorrendo il rettilineo, pare a velocità sostenuta. All'improvviso.

