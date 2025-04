La giovanissima attrice trovata morta era incinta spunta l039ipotesi di omicidio

attrice statunitense è stata trovata morta il 14 aprile scorso, poco prima delle 5 del mattino, nei pressi di un capanno, sulla riva di un fiume a Bennington, nel Vermont. Aveva solo 24 anni, ma era nota per aver interpretato diversi film da bambina come 'Noah' e 'Mammoth'. A. Milleunadonna.it - La giovanissima attrice trovata morta era incinta: spunta l'ipotesi di omicidio Leggi su Milleunadonna.it La morte di Sophie Nyweide si tinge di giallo (leggi qui). L'statunitense è statail 14 aprile scorso, poco prima delle 5 del mattino, nei pressi di un capanno, sulla riva di un fiume a Bennington, nel Vermont. Aveva solo 24 anni, ma era nota per aver interpretato diversi film da bambina come 'Noah' e 'Mammoth'. A.

L'attrice Michelle Trachtenberg di "Gossip Girl" e "Buffy" trovata morta in casa - L’attrice americana Michelle Trachtenberg è stata trovata morta nel suo appartamento di Manhattan. Michelle, che aveva 39 anni, aveva recitato in Gossip Girl e Buffy l’Ammazzavampiri. La causa della morte non è stata rivelata. Nei mesi precedenti, l’attrice aveva condiviso su Instagram foto che mostravano un aspetto visibilmente dimagrito e fragile, suscitando preoccupazione tra i follower.... 🔗feedpress.me

L'attrice Michelle Trachtenberg trovata morta nel suo appartamento a Manhattan - L'attrice americana Michelle Trachtenberg è stata trovata morta nel suo appartamento di Manhattan. Michelle, che aveva 39 anni, aveva recitato in Gossip Girl e Buffy l'Ammazzavampiri. La causa della morte non e' stata rivelata. Nei mesi precedenti, l'attrice aveva condiviso su Instagram foto che mostravano un aspetto visibilmente dimagrito e fragile, suscitando preoccupazione tra i follower. Lei pero' aveva assicurato di essere "felice e in salute". 🔗quotidiano.net

