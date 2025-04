E’ morto Alberto Franceschini fondò le Br insieme a Curcio

morto Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse assieme a Renato Curcio e Mara Cagol. Il decesso risale all'11 aprile scorso a Milano ma la notizia si è diffusa solo oggi.Franceschini aveva 78 anni ed era stato condannato con sentenza definitiva, tra l'altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l'omicidio di due esponenti del Msi avvenuta a Padova nel 1974.Alberto Franceschini nasce il 26 ottobre del 1947 a Reggio Emilia, da una famiglia di tradizione comunista. Il padre Carlo (le informazioni riportate qui di seguito sono ricavate dall'enciclopedia online Wikipedia) fu arrestato per attività antifascista durante il ventennio, mentre il nonno fu, nel 1921, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia; entrambi parteciparono alla resistenza contro il fascismo e il nazismo.

