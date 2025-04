Scampia spaccio di droga in strada arrestato 46enne in bici dalla Polizia di Stato

droga e contanti.Questa mattina, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Marrazzo, hanno notato un gruppo di giovani che, con fare guardingo, stavano stazionando a bordo strada.Insospettiti dal loro atteggiamento, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, i ragazzi sono stati avvicinati da una persona a bordo di una bici ai quali, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata dalla tasca. Leggi su Puntomagazine.it Gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva eroina a giovani in via Giuseppe Marrazzo: sequestratie contanti.Questa mattina, ladiha tratto in arresto unnapoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Marrazzo, hanno notato un gruppo di giovani che, con fare guardingo, stavano stazionando a bordo.Insospettiti dal loro atteggiamento, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, i ragazzi sono stati avvicinati da una persona a bordo di unaai quali, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevatatasca.

