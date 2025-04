Napoli Torino probabili formazioni e dove vederla Conte pensa a Olivera centrale

Napoli, 26 aprile 2025 - L'operazione aggancio all'Inter, sconfitta all'ultimo secondo a Bologna, è stata ultimata con la complicità della propria vittoria, sempre di misura, a Monza: ora il Napoli sogna di mettere la freccia, sfruttando magari già la gara contro il Torino, in programma domenica 27 aprile al Maradona alle 20.45. Le probabili formazioni Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: ConteTorino (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci, Casadei; Elmas, Karamoh; Adams. Allenatore: VanoliOrario e dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming Napoli-Torino (fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la cui app è disponibile sulle console Playstation e XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

