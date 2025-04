Elezioni comunali 25 26 maggio ad Assisi due candidati a sindaco e 10 liste per il consiglio

maggio Assisi tornerà ad avere un sindaco a tempo pieno dopo il breve secondo mandato di Stefania Proietti che attualmente ricopre il ruolo di Presidente della Giunta regionale dell'Umbria. Non ci sarà il rischio di un doppio turno perché per la prima volta i.

Referendum ed elezioni Comunali negli stessi giorni, seggi aperti 25 e 26 maggio. Come potranno votare i fuorisede per l’election day - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Elezioni, defindendo le date delle prossime tornate elettorali e dando il via libera al voto in due giorni per gli appuntamenti della prossima primavera. Gli italiani saranno chiamati alle urne il 25 e il 26 maggio per le elezioni Comunali, e l’l’8 e 9 giugno per i rispettivi ballottaggi e per i referendum. In tutto, andranno al voto 124 comuni, distribuiti tra regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale Sardegna e Sicilia. 🔗open.online

Elezioni comunali 2025, si vota il 25 e 26 maggio: nel Foggiano quattro comuni chiamati alle urne - C’è la data delle elezioni amministrative 2025, anzi le date: si vota domenica 25 e lunedì 26 maggio. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha approvato un decreto legge che prevede lo svolgimento delle votazioni in due giornate, anziché in un solo giorno come previsto dalla disciplina vigente, per... 🔗foggiatoday.it

Elezioni comunali, si vota il 25 e il 26 maggio in 461 Comuni: seggi aperti anche lunedì - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto elezioni che introduce la possibilità di votare su due giorni, già a partire da questa tornata elettorale. Una novità che riguarda 461 Comuni italiani, tra cui 9 capoluoghi di provincia, chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali. Le date ufficiali per le elezioni comunali 2025 sono fissate nel week-end del 25 e del 26 maggio. Saranno interessati i Comuni delle regioni a statuto ordinario e anche quelli di Sicilia e Sardegna. 🔗quifinanza.it

Elezioni comunali, ecco i candidati per Osimo e Sant'Elpidio a Mare. Dino Latini non c'è - Elezioni comunali del 25 e 26 maggio a Osimo e Sant'Elpidio a Mare, presentate le liste. Tre candidati per la poltrona da sindaco a Osimo e quattro ... 🔗msn.com

Si vota il 25-26 maggio per eleggere chi prenderà il posto di Michele de Pascale - Alle 12 di oggi, 26 aprile, scade il termine per la presentazione delle candidature alle prossime elezioni comunali di Ravenna che si terranno il 25-26 maggio (con eventuale ballottaggio dopo due sett ... 🔗ravennaedintorni.it

Elezioni comunali 2025 a Lusciano: i candidati, le liste e come si vota - Elezioni comunali 2025 in Campania, in provincia di Caserta si andrà al voto in 2 comuni: Lusciano e Pignataro Maggiore. Saranno 18236 le persone che andranno al voto: 13182 a Lusciano, 5054 ... 🔗ilmattino.it