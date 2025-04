Incendio in un condominio a Bottegone vicino a Pistoia 10 famiglie evacuate ed edificio inagibile

condominio in provincia di Pistoia è andato a fuoco per cause ignote: 10 famiglie sono state costrette ad evacuare Notizie.virgilio.it - Incendio in un condominio a Bottegone, vicino a Pistoia, 10 famiglie evacuate ed edificio inagibile Leggi su Notizie.virgilio.it Unin provincia diè andato a fuoco per cause ignote: 10sono state costrette ad evacuare

Firenze, incendio in condominio via Capo di Mondo: appartamento inagibile, persona infortunata scendendo le scale - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 17 febbraio 2025, a Firenze, in via Capo di Mondo, per un incendio divampato in un appartamento al quinto piano di un condominio composto da sei piani L'articolo Firenze, incendio in condominio via Capo di Mondo: appartamento inagibile, persona infortunata scendendo le scale proviene da Firenze Post. 🔗.com

Sanremo, prima l'esplosione e dopo l'incendio in un condominio, morto un uomo di 64 anni e case inagibili - La vittima si chiamava Riccardo Pogliano e abitava nello stabile da parecchio tempo: prima con i genitori e ora da solo. I vicini sentivano puzza di gas Un uomo è morto questa mattina a Sanremo per l'esplosione di un appartamento al civico 60 di via Margotti, nel quartiere del Baragallo: lo s 🔗ilgiornaleditalia.it

Cava de’ Tirreni, incendio in condominio: lavori in corso, rientro dei residenti ancora lontano - Si allungano i tempi per il rientro dei residenti nel fabbricato di Cava de’ Tirreni colpito da un violento incendio nei giorni scorsi. A renderlo noto è una nuova ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Servalli, che aggiorna la situazione in merito all’agibilità dello stabile, già oggetto di evacuazione con un primo provvedimento. All’interno dell’appartamento da cui si è sprigionato il rogo vivevano una donna e la figlia. 🔗zon.it

Fiamme in condominio a Pistoia, evacuate 10 famiglie - Un incendio divampato nella tarda mattinata nell'area seminterrata di un condominio a Bottegone, vicino a Pistoia, ha reso necessaria l'evacuazione di una decina di famiglie e il loro ricollocamento i ... 🔗ansa.it

Incendio in un seminterrato a bottegone fa evacuare una decina di famiglie e blocca l’accesso agli appartamenti soprastanti - Un incendio nell’autorimessa seminterrata di un condominio a Bottegone, Pistoia, ha causato l’evacuazione di dieci famiglie e danni agli scarichi, con intervento rapido dei vigili del fuoco e indagini ... 🔗gaeta.it

Incendio a Pistoia: le fiamme devastano condominio, famiglie evacuate - Pistoia, 26 aprile 2025 – Mattinata intensa per i vigili del fuoco di Pistoia, provenienti dalla sede centrale, intervenuti per spegnere un incendio in un condominio situato in via Di Vittorio, nella ... 🔗msn.com