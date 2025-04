Gwyneth Paltrow nega le voci di una faida con Meghan Markle Non sarò una maledetta pedina da clickbait

voci sulla sua presunta lite con la Duchessa del Sussex. Gwyneth Paltrow è intervenuta nuovamente per smentire le insinuazioni sulla sua presunta faida con Meghan Markle, Duchessa del Sussex. L'attrice de Il talento di Mr. Ripley ha smentito un'altra volta le voci che circolano da qualche tempo. La faida tra Gwyneth Paltrow e Meghan Markle sarebbe in corso a causa dei loro brand lifestyle che sarebbero entrati in concorrenza, ma l'attrice ha rispedito al mittente con veemenza questa teoria. Gwyneth Paltrow nega la faida con Megan Markle "Sapete cosa non sarò a questo punto della mia vita?" ha spiegato l'attrice nel podcast The World's First Podcast With Erin & Sara . Movieplayer.it - Gwyneth Paltrow nega le voci di una faida con Meghan Markle: "Non sarò una maledetta pedina da clickbait" Leggi su Movieplayer.it La star di Shakespeare in Love e Sliding Doors ha rispedito al mittente lesulla sua presunta lite con la Duchessa del Sussex.è intervenuta nuovamente per smentire le insinuazioni sulla sua presuntacon, Duchessa del Sussex. L'attrice de Il talento di Mr. Ripley ha smentito un'altra volta leche circolano da qualche tempo. Latrasarebbe in corso a causa dei loro brand lifestyle che sarebbero entrati in concorrenza, ma l'attrice ha rispedito al mittente con veemenza questa teoria.lacon Megan"Sapete cosa nona questo punto della mia vita?" ha spiegato l'attrice nel podcast The World's First Podcast With Erin & Sara .

Gwyneth Paltrow e le scene hot con Timothèe Chalamet: “Facciamo molto sesso in questo film” - Gwyneth Paltrow torna al cinema con Marty Supeme, film diretto da Josh Safdie che la vede protagonista al fianco di Timothèe Chalamet. Intervistata da Vanity Fair, l’attrice, che nella pellicola interpreta il ruolo dell’amante di Chalamet, rivela: “Facciamo molto sesso in questo film. Ce n’è tanto, davvero tanto. Lui è un sex symbol più cerebrale. È semplicemente una persona educata, cresciuta bene. 🔗tpi.it

Gwyneth Paltrow sulla sua carriera alla Marvel: "Possibile che sia apparsa davvero in sette film?" - L'attrice ha riflettuto sulla sua carriera ai Marvel Studios e sull'eccezionale numero di apparizioni effettuate nei panni di Pepper Potts La Pepper Potts di Gwyneth Paltrow è stata uno dei primi personaggi introdotti nel Marvel Cinematic Universe. L'attrice ha fatto il suo debutto nel MCU in Iron Man, dopo di che è apparsa in Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. 🔗movieplayer.it

"Facciamo tanto sesso...": la rivelazione di Gwyneth Paltrow - A dirlo in un'intervista a Vanity Fair Usa è Gwyneth Paltrow, che torna al cinema dopo una lunghissima assenza con Marty Supreme con la regia di Josh Safdie 🔗ilgiornale.it

