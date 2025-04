Gay Pride e il calo dei finanziamenti San Francisco in difficoltà

Pride di San Francisco riflette un trend globale di riduzione delle sponsorizzazioni da parte delle multinazionali.Il Gay Pride di San Francisco, storicamente uno degli eventi più importanti e rappresentativi della comunità LGBTQ+, si trova ad affrontare una crisi finanziaria senza precedenti. Con un deficit di 200.000 dollari, l'organizzazione sta lottando per garantire la realizzazione dell'evento, che ogni anno attira migliaia di partecipanti da tutto il mondo.deficit economico sul Gay Pride Cityrumors.it foto AnsaQuesta situazione riflette un trend preoccupante: diverse multinazionali stanno riducendo o interrompendo le loro sponsorizzazioni per i Pride in varie città. Tra le cause principali, si evidenziano un crescente conservatorismo aziendale e una maggiore attenzione ai profitti, che portano alcune aziende a considerare i finanziamenti per il Pride come una spesa non prioritaria.

