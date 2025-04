Juventus Monza il pronostico NoGol e non solo

Juventus e Monza, in campo all’Allianz Stadium a partire dalle ore 18:00. I bianconeri partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.18, mentre il pareggio e il successo della formazione ospite sono dati rispettivamente a 1.18 e 6.75.Come arrivano al match Juventus e MonzaLa Juventus sembrava in ripresa con l’arrivo di Igor Tudor in panchina al posto di Thiago Motta, ma la sconfitta di mercoledì scorso per 1-0 contro il Parma al Tardini ha complicato nuovamente la situazione, I bianconeri, che durante la partita hanno perso Dusan Vlahovic per infortunio, hanno perso la quarta posizione in favore del Bologna e si sono visti agganciare dalla Lazio a quota 59 punti, ovvero le avversarie delle prossime due giornate che La Vecchia Signora affronterà in trasferta. Sololaroma.it - Juventus-Monza, il pronostico: NoGol e non solo Leggi su Sololaroma.it È in arrivo un nuovo weekend di Serie A, che dopo una serie di partite rinviate vedrà protagonista la trentaquattresima giornata di campionato disputarsi tutta tra domenica e lunedì. Tra le sette sfide in programma domani, c’è anche quella tra, in campo all’Allianz Stadium a partire dalle ore 18:00. I bianconeri partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.18, mentre il pareggio e il successo della formazione ospite sono dati rispettivamente a 1.18 e 6.75.Come arrivano al matchLasembrava in ripresa con l’arrivo di Igor Tudor in panchina al posto di Thiago Motta, ma la sconfitta di mercoledì scorso per 1-0 contro il Parma al Tardini ha complicato nuovamente la situazione, I bianconeri, che durante la partita hanno perso Dusan Vlahovic per infortunio, hanno perso la quarta posizione in favore del Bologna e si sono visti agganciare dalla Lazio a quota 59 punti, ovvero le avversarie delle prossime due giornate che La Vecchia Signora affronterà in trasferta.

