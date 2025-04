Miracolo di Papa Francesco spiragli di pace dopo il faccia a faccia Trump Zelensky in San Pietro

faccia a faccia, nella basilica di San Pietro, fra Donald Trump e Wolodymyr Zelensky, seduti su due sedie, prima del funerale di Papa Francesco. Ma c'è chi ne parla come un "primo Miracolo" di Bergoglio. E confortato anche da una dichiarazione delle Premier, Giorgia Meloni: "Ora Mosca dimostri che .

