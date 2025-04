De Paola Serve Inter operaia e cattiva C’è un calo mentale

Inter ha perso le ultime due partite e domani contro la Roma si gioca la lotta per lo scudetto. Paolo De Paola ha detto la sua sul match di San Siro da TMW Radio.MATCH – Paolo De Paola ha detto la sua sulla partita tra Inter e Roma: «E' una chiamata, l'ultima, per la Champions per la Roma. nessuna dopo l'inizio di campionato pensava che la Roma potesse lottare per questo obiettivo, anche grazie a Ranieri può farlo. E' una chiamata anche per l'Inter, ma per i giocatori. In campionato sono nella palude, forse psicologica. Gli si offre sempre un alibi fisico a chi lotta su tre fronti, ma se vuoi esserlo devi essere bravo a gestirti. E' venuta un po' meno nei rincalzi l'Inter, Bisseck ad esempio è stato protagonista degli ultimi due ko. L'ingresso col Bologna e il gol, ma anche in occasione della prima rete di Jovic in Coppa Italia col Milan sono due errori gravi.

