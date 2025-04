Flavio Briatore sotto shock per i funerali di Papa Francesco Tutti lì per un selfie con la bara – Il video

selfie con la bara del Pontefice, per immortalare il momento: San Pietro, il feretro, la salma di Papa Francesco. La polemica aveva già infiammato i social negli scorsi giorni, quando oltre 200mila persone si sono recate in Vaticano a rendere l’ultimo saluto prima dei funerali di stamattina. Tra gli indignati, se non alla loro guida, s’iscrive ora Flavio Briatore, che attacca sui social: «Ma che cacchio di persone permettono che la gente entri in chiesa in un momento del genere e farsi i selfie?». E poi rincara la dose: «Tutti a fare selfie, anziché portare una preghiera, un pensiero, un saluto, eccetera».Briatore e i selfie col Papa morto: «Una roba incivile»«Io sto vedendo in televisione i funerali del Papa e il giorno prima le persone che hanno visitato il Papa, no? Tutti a farsi selfie. Leggi su Open.online Uncon ladel Pontefice, per immortalare il momento: San Pietro, il feretro, la salma di. La polemica aveva già infiammato i social negli scorsi giorni, quando oltre 200mila persone si sono recate in Vaticano a rendere l’ultimo saluto prima deidi stamattina. Tra gli indignati, se non alla loro guida, s’iscrive ora, che attacca sui social: «Ma che cacchio di persone permettono che la gente entri in chiesa in un momento del genere e farsi i?». E poi rincara la dose: «a fare, anziché portare una preghiera, un pensiero, un saluto, eccetera».e icolmorto: «Una roba incivile»«Io sto vedendo in televisione idele il giorno prima le persone che hanno visitato il, no?a farsi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sette giorni di chiusura per il Crazy Pizza di Flavio Briatore a Napoli: ecco cosa è accaduto - Sette giorni di chiusura per il Crazy Pizza di Flavio Briatore a Napoli. È un provvedimento di stop temporaneo avviato dal Comune e deciso dopo che al Crazy Pizza era arrivato il secondo verbale di illecito amministrativo per il mancato rispetto delle norme sull’impatto acustico, tradotto ‘troppo rumore’, come previsto dal Regolamento comunale di Polizia di sicurezza urbana, in caso di recidiva entro i 12 mesi dal primo verbale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Giustizia, Flavio Briatore sbotta: “I pm hanno un potere enorme. Su Alemanno? Accanimento bello e buono” - Il famoso ed eclettico imprenditore Flavio Briatore parla della riforma della giustizia: “Un tema complesso, la separazione delle carriere è una buona via. Ma non cambierebbe molto“. Giustizia, Flavio Briatore sbotta: “I pm hanno un potere enorme. Su Alemanno? Accanimento bello e buono” (ANSA FOTO) – Notizie.com“La giustizia in Italia? Ma per favore, basta vedere i pm che hanno un potere enorme. Fanno quello che vogliono e non si può andare avanti in questo modo. 🔗notizie.com

Flavio Briatore apre un altro Crazy Pizza: quale città ha scelto per il ventesimo ristorante - Al Crazy Pizza milanese di Flavio Briatore una margherita costa 18 euro. Un nuovo locale sta per nascere in un'altra città, aggiungendosi ai 19 già esistenti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Flavio Briatore sotto shock per i funerali di Papa Francesco: «Tutti lì per un selfie con la bara» - Il video; “È la mia ultima avventura”: shock in F1; Nozze deserte, nessun invitato (o quasi) si presenta al matrimonio: lo sfogo social degli sposi sotto shock; Flavio Briatore salva migranti in mare aperto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Flavio Briatore furioso, lo sfogo dopo la batosta: la reazione di Elisabetta Gregoraci - Flavio Briatore, il celebre imprenditore italiano, ha recentemente sollevato un polverone sui social media con le sue critiche pungenti a un noto marchio di auto di lusso. Nonostante l’eleganza dei ... 🔗thesocialpost.it

Rivelazione Shock: Il Consiglio di Briatore Svela una Verità Esplosiva sull’Ingiustizia in F1 - Figura rinomata della Formula 1, Flavio Briatore, si trova al centro di una accesa controversia dopo che il suo legale ha contattato riguardo a una questione controversa. La saga si svolge quando ... 🔗motociclismo.pt

Briatore allo scoperto: cosa c’è nella testa di Trump e le mosse di Giorgia Meloni - Anche Flavio Briatore è intervenuto per dire la sua sulle mosse relative ai dazi di Donald Trump e quelli che potrebbero essere gli step di Giorgia Meloni. I dazi imposti da Trump, la sospensione di ... 🔗newsmondo.it