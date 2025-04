La pancetta del salumificio Peveri di Alseno premiata a Napoli

salumificio Peveri Carlo di Chiaravalle della Colomba di Alseno ha conquistato il primo premio per la pancetta “Peveri Black” derivata dalla razza suino nero di Parma alla rassegna di Salumi Antichi organizzata dall’Onas e consegnato al titolare Remo Peveri (accompagnato dalla moglie Rosa che. Ilpiacenza.it - La pancetta del salumificio Peveri di Alseno premiata a Napoli Leggi su Ilpiacenza.it IlCarlo di Chiaravalle della Colomba diha conquistato il primo premio per laBlack” derivata dalla razza suino nero di Parma alla rassegna di Salumi Antichi organizzata dall’Onas e consegnato al titolare Remo(accompagnato dalla moglie Rosa che.

