Agguato nel Salento, 33enne ferito a una gamba da un colpo di pistola (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo quelli che si sono registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora un Agguato nel Salento. C’è mistero attorno a una sparatoria che è scoppiata nel pomeriggio di ieri a Casalabate. Nicolas Giordano, 33enne residente proprio a Casalabate, è stato vittima di un colpo di pistola alla gamba. L’episodio si è verificato, nel pomeriggio di ieri, in via Sterleto, nei dintorni dell’abitazione dell’uomo. Quest’ultimo, come detto, è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco e ha cercato di mettersi in salvo. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, l’autore della sparatoria avrebbe agito a bordo di uno scooter in compagnia di un complice. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo quelli che si sono registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora unnel. C’è mistero attorno a una sparatoria che è scoppiata nel pomeriggio di ieri a Casalabate. Nicolas Giordano,residente proprio a Casalabate, è stato vittima di undialla. L’episodio si è verificato, nel pomeriggio di ieri, in via Sterleto, nei dintorni dell’abitazione dell’uomo. Quest’ultimo, come detto, è stato raggiunto da und’arma da fuoco e ha cercato di mettersi in salvo. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, l’autore della sparatoria avrebbe agito a bordo di uno scooter in compagnia di un complice.

Salento - agguato a Casalabate : gambizzato un 33enne - Agguato a Casabalate, in territorio di Trepuzzi, nel nord Salento. Gambizzato un 33enne in via dello sterleto: l'uomo ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in... (Quotidianodipuglia.it)

Agguato nel Salento. Colpi d’arma da fuoco contro abitazione - poi auto in fiamme - Una misteriosa intimidazione nei confronti di una coppia è andata in scena nella notte alla periferia di Trepuzzi, esattamente in via Piave. . L'articolo Agguato nel Salento. 10, alcuni ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola all’indirizzo di un’abitazione e poi hanno incendiato la vettura degli stessi proprietari della casa in questione. (Dayitalianews.com)

Agguato nel Salento. Tre colpi di pistola contro la compagna - lei li schiva : arrestato 42enne - Le indagini continuano per identificare il complice che ha accompagnato l’autore della sparatoria e per trovare la pistola utilizzata nell’attacco. L’uomo è arrivato sul posto in auto, accompagnato da un’altra persona non ancora identificata. Subito dopo l’attacco e l’agguato nel Salento, la donna ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato Bellanova. (Dayitalianews.com)