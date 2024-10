Yulia Bruschi, scoppia una nuova lite con Jessica Morlacchi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) scoppia una nuova lite tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi nella casa del Grande Fratello: tregua già terminata L'articolo Yulia Bruschi, scoppia una nuova lite con Jessica Morlacchi proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Yulia Bruschi, scoppia una nuova lite con Jessica Morlacchi Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)unatranella casa del Grande Fratello: tregua già terminata L'articolounaconproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Lorenzo Spolverato attacca Yulia Bruschi che sbotta : "Sei cambiato" (VIDEO) - Lorenzo Spolverato avrebbe voluto che Yulia Bruschi si schierasse con lui durante le nomination del Grande Fratello, ma la ragazza ha preferito rimanere neutrale, deludendolo. (Comingsoon.it)

Lorenzo Spolverato deluso da Yulia Bruschi : il confronto dopo la puntata del GF - I due hanno legato parecchio all’interno della casa, eppure questo legame non si è evinto durante la diretta, almeno questa è stata la percezione di Lorenzo. Oltre al confronto tra Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti, anche Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi hanno avuto un faccia a faccia a chiusura della diretta. (Tutto.tv)

Yulia Bruschi pronta all’attacco - scintille in casa GF : “La faccio piangere” - Il popolo del web ha beccato un preciso momento che precede la diretta, durante il quale si è lasciata andare ad una confidenza in codice con Shaila Gatta davanti allo specchio. La faccio piangere oggi”, ha commentato parlando con Shaila. Che l’armonia che regnava in principio nella casa del Grande Fratello sia ormai scomparsa, è ormai ben chiaro. (Tutto.tv)