Xbox Game Pass, Microsoft ha rimosso la prova ad 1 euro in vista del lancio di Call of Duty: Black Ops 6? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stando a non poche segnalazioni condivise proprio in queste ore dalla community, Microsoft ha deciso di rimuovere la possibilità di provare Xbox Game Pass per 14 giorni spendendo soltanto un euro, rimozione questa avvenuta appena pochi giorni dal lancio di Call of Duty: Black Ops 6. Ricordiamo infatti che l’attesissimo Black Ops 6 verrà aggiunto sin dal lancio su Game Pass, con il colosso di Redmond che proprio per questo motivo potrebbe aver deciso di rimuovere la prova ad 1 euro per evitare che gli utenti sfruttassero questa possibilità per giocare, praticamente in modo gratuito, l’intera campagna del gioco (che ricordiamo richiede una connessione internet obbligatoria). Game-experience.it - Xbox Game Pass, Microsoft ha rimosso la prova ad 1 euro in vista del lancio di Call of Duty: Black Ops 6? Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stando a non poche segnalazioni condivise proprio in queste ore dalla community,ha deciso di rimuovere la possibilità direper 14 giorni spendendo soltanto un, rimozione questa avvenuta appena pochi giorni daldiofOps 6. Ricordiamo infatti che l’attesissimoOps 6 verrà aggiunto sin dalsu, con il colosso di Redmond che proprio per questo motivo potrebbe aver deciso di rimuovere laad 1per evitare che gli utenti sfruttassero questa possibilità per giocare, praticamente in modo gratuito, l’intera campagna del gioco (che ricordiamo richiede una connessione internet obbligatoria).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Xbox Game Pass : I Giochi di Ottobre 2024 per gli Abbonati - Trials of Mana (Cloud, Console, PC): Rivivi la magia di un classico RPG in 3D con grafica migliorata e nuove meccaniche di gioco. La cosa interessante è che Microsoft permetterà a breve agli iscritti al programma Insider di giocare a COD via Cloud Streaming, successivamente a tutti. Tra i titoli menzionati vi consigliamo di non lasciarvi assolutamente sfuggire Sifu, Open Roads, Trials of Mana e ... (Gamerbrain.net)

Xbox Game Pass - rivelati i 5 giochi che verranno rimossi il 31 Ottobre 2024 - Segnaliamo inoltre che secondo un recente report è in arrivo un arrivo un tier dedicato esclusivamente ad Xbox Cloud Gaming. Microsoft ha rivelato in queste ore i 5 giochi che lasceranno Xbox Game Pass nella giornata del 31 Ottobre 2024, dove tra questi troviamo alcuni progetti meritevoli di attenzioni nonostante non siano titoli altisonanti. (Game-experience.it)

Xbox Game Pass - annunciata la seconda ondata di giochi di Ottobre 2024 - co/DzqBab1Z94 — Xbox Wire (@XboxWire) October 15, 2024 . Diamo un’occhiata qui sotto alla seconda ondata di giochi del Game Pass di Ottobre 2024: South Park: The Fractured but Whole (Cloud, Console, and PC) – October 16 Donut County (Cloud, Console, and PC) – October 17 MechWarrior 5: Clans (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – October 17 Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, Console, and PC) – ... (Game-experience.it)