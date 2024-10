Von der Leyen elogia i centri per migranti come quello italiano in Albania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I centri di detenzione per migranti a Shengjin e Gjader, in Albania, frutto dell'accordo tra Roma e Tirana, sono fonte di ispirazione per la presidente della Commissione europea, che segna l'inizio del nuovo mandato con la stretta sull'immigrazione irregolare.I centri per migranti in Albania Europa.today.it - Von der Leyen elogia i centri per migranti come quello italiano in Albania Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Idi detenzione pera Shengjin e Gjader, in, frutto dell'accordo tra Roma e Tirana, sono fonte di ispirazione per la presidente della Commissione europea, che segna l'inizio del nuovo mandato con la stretta sull'immigrazione irregolare.Iperin

Centri in Albania - chi sono i primi migranti e quanto costa il viaggio : lo strano caso del Bangladesh e dell’Egitto - Nelle stesse ore in cui Libra approvava a Shengjmn, infatti, la polizia di stato ha fermato 10 soggetti, anch’essi egiziani, indagati per associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nonché esercizio abusivo dell’attività creditizia. Ovvero, i Paesi di provenienza dei migranti sbarcati oggi a Shengjmn. (Notizie.com)

L’Albania si avvicina all’ingresso nell’Ue : aperti i primi capitoli negoziali. Ma i nuovi centri per migranti potrebbero essere fuori legge - «L’accelerazione dell’allargamento dell’Ue verso la regione dei Balcani occidentali», ha detto Szijjártó, «è in cima all’agenda della presidenza ungherese». Quindici anni di attesa La richiesta da parte di Tirana di entrare nell’Unione europea risale al lontano 2009. A parlare di «momento storico» è anche Péter Szijjártó, ministro degli Esteri dell’Ungheria, che da giugno a dicembre 2024 ... (Open.online)

Migranti - il ‘modello Italia’ interessa l’Ue : i centri in Albania sono osservati speciali - . iniziativa italiana è replicabile? Sembra questa la domanda che i restanti Paesi Ue si stanno ponendo, incuriositi dall'apertura dei primi due hub italiani in territorio extra europeo; se l'esperimento italiano dovesse funzionare vi sarebbe quindi la possibilità che l'Ue possa adottarlo come nuovo. (Ildifforme.it)