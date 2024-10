Visnadi: «Inter, attenzione con la Roma! Un segnale su Juric» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali e si avvicina il big match Roma-Inter in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Della partita, in collegamento con Sky Sport, ha parlato Gianni Visnadi. Che sottolinea la necessità per i nerazzurri di non sottovalutare la partita RITORNO IN CAMPO – Con il problema per Piotr Zielinski da una parte e il recupero di Paulo Dybala dall’altra, si avvicina Roma-Inter di domenica sera. Una partita a cui arriva meglio, in base agli ultimi risultati, la squadra di Simone Inzaghi. Il che porta anche a possibili rischi di prendere sotto gamba l’impegno, un po’ come capitato nel derby contro il Milan con un Paulo Fonseca che sembrava essere ormai destinato a lasciare la panchina rossonera. Inter-news.it - Visnadi: «Inter, attenzione con la Roma! Un segnale su Juric» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali e si avvicina il big matchin programma domenica sera allo stadio Olimpico. Della partita, in collegamento con Sky Sport, ha parlato Gianni. Che sottolinea la necessità per i nerazzurri di non sottovalutare la partita RITORNO IN CAMPO – Con il problema per Piotr Zielinski da una parte e il recupero di Paulo Dybala dall’altra, si avvicinadi domenica sera. Una partita a cui arriva meglio, in base agli ultimi risultati, la squadra di Simone Inzaghi. Il che porta anche a possibili rischi di prendere sotto gamba l’impegno, un po’ come capitato nel derby contro il Milan con un Paulo Fonseca che sembrava essere ormai destinato a lasciare la panchina rossonera.

