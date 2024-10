Victoria’s Secret Show 2024, tornano in passerella gli Angeli di Victoria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A New York è andato in scena il Victoria’s Secret Show 2024. Gli Angeli di Victoria sono tornati in passerella a sei anni dall’ultimo evento del celebre brand di lingerie. A sfilare top model del calibro di Gigi e Bella Hadid, Adriana Lima, Ashley Graham e Paloma Elsesser ma anche modelle storiche come Carla Bruni, Eva Erzigova, Kate Moss e Tyra Banks. L’azienda di lingerie era stata messa sotto accusa per aver promosso la cultura del corpo troppo perfetto e di una magrezza pericolosa ma ora dice di essere cambiata, facendo sfilare a anche modelle curvy o disabili. Allo Show hanno partecipato anche celebrità come Cher e la cantante sudafricana Tyla. Lapresse.it - Victoria’s Secret Show 2024, tornano in passerella gli Angeli di Victoria Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A New York è andato in scena il. Glidisono tornati ina sei anni dall’ultimo evento del celebre brand di lingerie. A sfilare top model del calibro di Gigi e Bella Hadid, Adriana Lima, Ashley Graham e Paloma Elsesser ma anche modelle storiche come Carla Bruni, Eva Erzigova, Kate Moss e Tyra Banks. L’azienda di lingerie era stata messa sotto accusa per aver promosso la cultura del corpo troppo perfetto e di una magrezza pericolosa ma ora dice di essere cambiata, facendo sfilare a anche modelle curvy o disabili. Allohanno partecipato anche celebrità come Cher e la cantante sudafricana Tyla.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Victoria’s Secret Show : Gigi Hadid superstar. Kendall Jenner grande assente. Svelato il motivo - Kendall Jenner grande assente. Non è ancora chiaro però se Jenner sia ancora sotto contratto con La Perla. ,Questa scelta sembra essere stata la più logica per Victoria’s Secret, considerando che la Lima era un ex angelo storico del marchio a differenza di Kendall. I più hanno però notato che mancava in passerella Kendall Jenner, tra le modelle più pagate al mondo nonché tra le più affezionate ... (361magazine.com)

Victoria’s Secret - torna il Fashion Show : le immagini della sfilata - C’erano le plus size Ashley Graham e Paloma Elsesser, le trans Alex Consani e Valentina Sampaio e persino Carla Bruni, che ha debuttato all’evento a 56 anni. Dopo sei anni di assenza, a New York è infatti tornato il Fashion Show del marchio di lingerie in una versione rinnovata e adattata ai tempi che cambiano. (Lettera43.it)

Victoria’s Secret riporta gli Angeli in passerella (e le top ci sono tutte - comprese Vittoria Ceretti e Carla Bruni al loro debutto) - Dopo sei anni di stop il brand di lingerie è tornato con una sfilata evento a New York, che vuole dare il via a un nuovo corso. Tra ospiti musicali e top model di ieri e di oggi, ecco com'è andata e cosa è cambiato rispetto al passato. (Vanityfair.it)