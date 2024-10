Verso Empoli-Napoli, Conte va oltre l’emergenza: un azzurro partirà titolare al Castellani! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Napoli si prepara alla prossima sfida contro l’Empoli. Intanto, Antonio Conte sarebbe alle prese con la possibile formazione. La sosta per le Nazionali è ormai terminata, e i giocatori faranno a breve rientro nei rispettivi club. La Serie A è quindi pronta a tornare con i match che saranno validi per l’ottava giornata. L’impegno del Napoli sarà a Empoli domenica alle ore 12.30 allo stadio Castellani. Il match sarà tutt’altro che semplice, ancor più a causa dell’ottimo momento dei toscani capitanati da D’aversa. Quest’ultimo, ha trasmesso subito i concetti alla squadra e spera di continuare a lavorare in questa direzione. Infatti, contro gli azzurri sarà un banco di prova molto importante. D’altra parte, il Napoli vuole mantenere la testa della classifica vista i due punti di vantaggio sull’Inter. Spazionapoli.it - Verso Empoli-Napoli, Conte va oltre l’emergenza: un azzurro partirà titolare al Castellani! Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilsi prepara alla prossima sfida contro l’. Intanto, Antoniosarebbe alle prese con la possibile formazione. La sosta per le Nazionali è ormai terminata, e i giocatori faranno a breve rientro nei rispettivi club. La Serie A è quindi pronta a tornare con i match che saranno validi per l’ottava giornata. L’impegno delsarà adomenica alle ore 12.30 allo stadio. Il match sarà tutt’altro che semplice, ancor più a causa dell’ottimo momento dei toscani capitanati da D’aversa. Quest’ultimo, ha trasmesso subito i concetti alla squadra e spera di continuare a lavorare in questa direzione. Infatti, contro gli azzurri sarà un banco di prova molto importante. D’altra parte, ilvuole mantenere la testa della classifica vista i due punti di vantaggio sull’Inter.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Napoli di Conte e non solo : parla Ruud Krol - Il ricordo di Neeskens “Neeskens? Johan è cresciuto con noi nell’Ajax, poi in Nazionale e al Barcellona. Era una grande calciatore”. Ho rivisto il Di Lorenzo dell’anno dello scudetto. Conte ha fatto sicuramente un buon lavoro sia dal punto di vista fisico che mentale. Il Napoli, anche grazie agli acquisti, può vincere lo scudetto. (Terzotemponapoli.com)

Il Napoli di Conte verso Empoli : parlano Montefusco e Improta - Conte, in più occasioni, ha detto di essere in difficoltà perchè ha calciatori forti anche in panchina e lo spazio è poco. L’allenatore è uno solo, ma se si confronta con altri allenatori o ex calciatori la mente ti si apre e vedi cose da un punto di vista diverso”. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. (Terzotemponapoli.com)

Napoli - l'agente di Caprile : "Ha colto la palla al balzo. Conte ti porta ad alti livelli. È da Nazionale" - Graziano Battistini, l`agente di Elia Caprile, portiere che ha preso il posto dell`infortunato Alex Meret in porta con il Napoli, ha rilasciato... (Calciomercato.com)