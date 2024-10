Una buca nel terreno per far sparire rifiuti edili (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una buca per far sparire i calcinacci. È solo parte di quello che gli agenti della municipale hanno trovato in una discarica di rifiuti pericolosi nella periferia est della Capitale. Cominciate le indagini alcuni mesi fa, nella giornata di martedì gli agenti dello Spe della polizia locale di Romatoday.it - Una buca nel terreno per far sparire rifiuti edili Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unaper fari calcinacci. È solo parte di quello che gli agenti della municipale hanno trovato in una discarica dipericolosi nella periferia est della Capitale. Cominciate le indagini alcuni mesi fa, nella giornata di martedì gli agenti dello Spe della polizia locale di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una buca nel terreno per far sparire rifiuti edili - I sigilli apposti dagli agenti della municipale in un terreno privato nella periferia est della Capitale. Denunciato il proprietario che dovrà pagare la bonifica ... (romatoday.it)

Un drone Hezbollah buca le difese Idf. Ecco come l’Ababil-T ha beffato l’Iron Dome - Gli analisti israeliani si stanno chiedendo come il Uav del movimento sciita sia potuto sfuggire alla super tecnologia della sua contraerea, scoprendo nel peggiore dei modi che la copertura non è comp ... (quotidiano.net)

Bucato l'Internet Archive, sottratti i dati di 31 milioni di utenti - L'Internet Archive sosteneva che ciò avvenisse nel pieno rispetto del fair use ma un tribunale americano non ha sposato questa tesi, e i libri sono dovuti sparire. Ora dei pirati informatici hanno ... (zeusnews.it)