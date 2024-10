Gaeta.it - Un pranzo di inclusione: pizza, birra e gelato per i ministri al G7 di Solfagnano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Durante una conferenza stampa legata al G7 sull’e la Disabilità, la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha rivelato i dettagli delche vedrà protagonisti i rappresentanti dei Paesi coinvolti. L’evento si è tenuto nella suggestiva location di, dove il menu, oltre a essere un omaggio alla cultura gastronomica italiana, è stato pensato per riflettere i valori die sostenibilità. Il, che combina piatti tradizionali con elementi sociali, rappresenta non solo un momento di convivialità, ma anche un significativo passo verso l’attenzione per le persone con disabilità. La scelta del menu:preparata dai giovani dell’associazioneut La prima portata delsarà una deliziosa, preparata dai ragazzi dell’Associazioneut Onlus.