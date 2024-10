Sbircialanotizia.it - Trinacria Re Company, Marco Andrea Puglisi: “H8IGHT, sulle principali piattaforme il podcast che dà voce a professionisti e persone straordinarie”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Catania, 16/10/2024 - Il fondatore dell’agenzia immobiliare ha ideato un format pensato per raccontare storie di vita, tra successi e difficoltà Unper raccontare le storie didi successo, i loro fallimenti, la voglia di riscatto. Un format chiamatoideato per essere d’ispirazione per gli ascoltatori, una metafora della vita fatta di