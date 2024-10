Traffico Roma del 16-10-2024 ore 12:30 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità residue code per un precedente incidente sulla via del mare direzione Roma 3 Acilia e Vitinia su resto della città al momento non si rilevano particolari difficoltà Vi ricordo che per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense tra via di Ponte Pisano e via della Magliana nelle due direzioni In occasione della commemorazione dei defunti fino al 3 novembre è potenziato il servizio delle linee bus e ci che raggiungono i cimiteri cittadini è che normalmente e sono in strada solo il sabato è nei giorni festivi di anticipo infine che domani è previsto un corteo in centro dalle 9 alle 14 da piazza Barberini raggiungere a Piazza del Popolo sfilando su via Sistina piazza e viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele D’Annunzio alla manifestazione è prevista la partecipazione di circa 7000 persone i ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-10-2024 ore 12:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità residue code per un precedente incidente sulla via del mare direzione3 Acilia e Vitinia su resto della città al momento non si rilevano particolari difficoltà Vi ricordo che per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense tra via di Ponte Pisano e via della Magliana nelle due direzioni In occasione della commemorazione dei defunti fino al 3 novembre è potenziato il servizio delle linee bus e ci che raggiungono i cimiteri cittadini è che normalmente e sono in strada solo il sabato è nei giorni festivi di anticipo infine che domani è previsto un corteo in centro dalle 9 alle 14 da piazza Barberini raggiungere a Piazza del Popolo sfilando su via Sistina piazza e viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele D’Annunzio alla manifestazione è prevista la partecipazione di circa 7000 persone i ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 11 : 30 - Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto al momento abbiamo code per un incidente sulla via del mare direzione Roma 3 Acilia e Vitinia brevi code anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per traffico all’altezza dello svincolo per La Anagnina sul resto della città al momento non si rilevano particolari difficoltà Vi ricordo che per lavori di manutenzione è ancora chiusa via ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 10 : 30 - it In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da lunedì 21 ottobre nella zona di Fonte Laurentina entrerà in funzione il nuovo capolinea di via Rita Brunetti per le linee 071 0730746 131 e 788 la novità permetterà uno scambio più agevole con i filobus in servizio sulla linea 74 e la metro B a Laurentina ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 10 : 00 - it cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. luceverde. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto in entrata a Roma troviamo code per incidente sulla Cassia Veientana tra le rughe e via della Giustiniana sul Raccordo Anulare rallentamenti con code a tratti in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina e poi tra la ... (Romadailynews.it)