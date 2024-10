Romadailynews.it - StraWoman Roma 20 ottobre

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nata nel 2011 e giunta alla sua 14esima edizione,è il più grande raduno “al femminile” d’Italia, all’insegna della passione per lo sport e del divertimento. La 14esima edizione dellatorna adomenica 20in Piazzale Napoleone I, Terrazza del Pincio: 5 km non competitivi per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Non è necessario essere runner per partecipare, basta avere entusiasmo e voglia di divertirsi. Sarà una festa per tutte le donne attive, complici e amiche, aperta anche ai loro accompagnatori e a chi non ha mai corso.