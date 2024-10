Stiamo sottovalutando Federico Dimarco? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prendiamo due azioni simili. La prima è quella che porta al rigore del primo gol italiano contro Israele. Tonali, momentaneamente largo a destra, manda sul fondo Cambiaso, che ha il tempo di alzare la testa, guardare i movimenti in area di rigore e crossare. Cambiaso mette dentro una palla tesa, sostanzialmente corretta, giusta, che però sfila dietro a Retegui e davanti a Di Lorenzo. Respinta poi da un difensore, ci arriverà sopra Tonali su cui avverrà il fallo da rigore. La seconda azione, invece, è quella che porta al gol di Frattesi nel secondo tempo di quella stessa partita. Calafiori controlla di coscia un campanile che si è alzato a ridosso della trequarti e, di prima intenzione, con il piatto sinistro, serve Dimarco sulla corsa in fascia. Ultimouomo.com - Stiamo sottovalutando Federico Dimarco? Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prendiamo due azioni simili. La prima è quella che porta al rigore del primo gol italiano contro Israele. Tonali, momentaneamente largo a destra, manda sul fondo Cambiaso, che ha il tempo di alzare la testa, guardare i movimenti in area di rigore e crossare. Cambiaso mette dentro una palla tesa, sostanzialmente corretta, giusta, che però sfila dietro a Retegui e davanti a Di Lorenzo. Respinta poi da un difensore, ci arriverà sopra Tonali su cui avverrà il fallo da rigore. La seconda azione, invece, è quella che porta al gol di Frattesi nel secondo tempo di quella stessa partita. Calafiori controlla di coscia un campanile che si è alzato a ridosso della trequarti e, di prima intenzione, con il piatto sinistro, servesulla corsa in fascia.

