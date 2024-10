Six Kings Slam, al via torneo Dubai: quando gioca Sinner, calendario, dove vederlo in tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per chiudere al meglio il 2024, e prepararsi per le Finals di Torino, Jannik Sinner è volato a Dubai. Oggi comincia infatti il Six Kings Slam, un torneo esibizione che riunisce i migliori tennisti del pianeta. Insieme al numero uno Atp ci saranno infatti Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, sconfitto proprio dall'azzurro nella finale Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per chiudere al meglio il 2024, e prepararsi per le Finals di Torino, Jannikè volato a. Oggi comincia infatti il Six, unesibizione che riunisce i migliori tennisti del pianeta. Insieme al numero uno Atp ci saranno infatti Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, sconfitto proprio dall'azzurro nella finale

"La cifra più alta di sempre" : ecco quanto può portarsi a casa Sinner con il Six Kings Slam - Chi alzerà il trofeo si porterà a casa 6 milioni di dollari, la cifra più alta mai messa in palio finora. Fallito l'assalto alle Finals, rimaste saldamente nelle mani di Torino, Riyad si è dovuta accontentare di un evento-esibizione che è puro marketing. Cinque dei giocatori più forti del mondo (più Rune, che si ritrova lì perché chiamato ben prima che avesse un tracollo tecnico e mentale) si ... (Liberoquotidiano.it)

Six Kings Slam 2024 : perché Djokovic e Nadal partiranno direttamente dalla semifinale. Il privilegio dei veterani - Si nota dunque come la struttura del torneo porterà due giocatori a disputare tre incontri nell’arco della manifestazione, i due veterani Nadal e Djokovic a giocarne due, ed altri due tennisti a scendere in campo soltanto in un’occasione. Il Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo d’esibizione in programma a Riad, in Arabia Saudita, da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre, vedrà protagonisti Jannik ... (Oasport.it)

Six Kings Slam - Sinner-Medvedev : l'orario e dove vederla in diretta - . L'azzurro e il russo sono 7-7 nei precedenti ma Jannik ha vinto sette degli ultimi otto confronti dimostrando la sua enorme. Sinner e Medvedev sono pronti a sfidarsi nei quarti di finale del Six Kings Slam il torneo esibizione con montepremi da capogiro in programma a Riad dal 16 al 19 ottobre. (Today.it)