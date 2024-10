Scrittura su carta, un nuovo intergruppo parlamentare lancia un'iniziativa per preservarla (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scrivere a mano e leggere su carta nell’era del digitale vuole promuovere strumenti considerati essenziali per lo sviluppo mentale dei giovani e la tutela della cultura Wired.it - Scrittura su carta, un nuovo intergruppo parlamentare lancia un'iniziativa per preservarla Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scrivere a mano e leggere sunell’era del digitale vuole promuovere strumenti considerati essenziali per lo sviluppo mentale dei giovani e la tutela della cultura

Nasce un intergruppo parlamentare per difendere la scrittura in corsivo e la lettura su carta - Gli intergruppi parlamentari, si sa, sono la fiera del "varie ed eventuali". Recentemente si è molto parlato di quello su "medicina estetica e bellezza", che ha visto, tra gli altri, la partecipazione dell'ormai celebre Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Scafati che ha segnato la fine... (Today.it)

In difesa della scrittura a mano e della lettura su carta. Nasce l’intergruppo parlamentare - Lo ha detto il segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi e direttore dell’Osservatorio Carta, Penna & Digitale, Andrea Cangini, in occasione della presentazione dell’intergruppo parlamentare Scrivere a mano e leggere su carta nell’era del digitale. Tale rete neurale, ha sottolineato, “include numerose aree corticali e sottocorticali per lo più localizzate nei lobi frontali tra cui ... (Formiche.net)

Scrittura a mano e lettura su carta - un appello per la tutela del pensiero critico : “Il corsivo stimola l’emisfero sinistro del cervello” - L'iniziativa, presentata al Senato nella Sala Nassiriya, mira a tutelare queste attività all'interno del sistema scolastico e non solo, riconoscendone il ruolo cruciale nella formazione del pensiero logico-lineare. . Questo il tema centrale dell'incontro promosso dall'Osservatorio Carta, Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi, sfociato nella costituzione di un intergruppo ... (Orizzontescuola.it)