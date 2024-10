Sciopero venerdì 18 ottobre, trasporti a rischio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sciopero venerdì 18 ottobre del trasporto pubblico locale e nazionale proclamato dai sindacati Al-Cobas e Si-Cobas. Lo Sciopero coinvolgerà anche altri settori. Sbircialanotizia.it - Sciopero venerdì 18 ottobre, trasporti a rischio Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)18del trasporto pubblico locale e nazionale proclamato dai sindacati Al-Cobas e Si-Cobas. Locoinvolgerà anche altri settori.

Sciopero venerdì 18 ottobre - chi si ferma in Toscana - I motivi dello sciopero dei Cobas Tra i motivi per i quali la sigla sindacale Si Cobas ha proclamato lo sciopero a livello nazionale, si segnalano: il recupero della perdita del potere d'acquisto dei lavoratori a causa dell'inflazione, da reintegrare con un aumento di 300 euro a lavoratore, l'aumento della maggiorazione per lavoro notturno al 35%, la riduzione dell'orario di lavoro a paritàèdi ... (Lanazione.it)

