Roma, scoperta base di spaccio: in casa con oltre 12 chili di droga

Roma. oltre 12 kg e mezzo di droga e 5640 euro sequestrati. La Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini perché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Roma, 16 ottobre 2024 – Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato Porta Pia, durante un servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto due persone – italiani di 25 e 21 anni – perché gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, nel pomeriggio dello scorso 11 ottobre, gli agenti, a seguito di un attento servizio di osservazione, sono giunti all'ipotesi che in un appartamento di via Castel Paternò i due avessero improntato una vera e propria base operativa di stoccaggio e successiva vendita di sostanza stupefacente.

