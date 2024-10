Roma-New York in meno di un’ora: come sarà l’eccezionale aereo supersonico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il futuro del volo supersonico monta un motore che supera di sei volte la velocità del suono: ecco di cosa si tratta e quali sarebbero i nuovi tempi di percorrenza intercontinentali Ilgiornale.it - Roma-New York in meno di un’ora: come sarà l’eccezionale aereo supersonico Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il futuro del volomonta un motore che supera di sei volte la velocità del suono: ecco di cosa si tratta e quali sarebbero i nuovi tempi di percorrenza intercontinentali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma-New York in meno di un’ora: come sarà l’eccezionale aereo supersonico - Come funziona il nuovo sistema Prima di scendere nel dettaglio ecco i numeri da sogno: per un volo da Roma a New York oggi si impiegano ... alzeranno in volo questi nuovi prototipi chiamati droni ... (ilgiornale.it)

Aereo supersonico: percorrerà la tratta Roma New York in meno di 60 minuti, il Video - Da Roma a New York in 55 minuti, da Londra a Pechino in poco più di un’ora: non fantascienza ma realtà, a patto che si viaggi a… Leggi ... (informazione.it)

Aereo supersonico di Venus Aerospace percorre Roma-New York in un'ora senza carburante, primo volo di prova nel 2025 - VIDEO - La startup texana Venus Aerospace ha presentato un aereo supersonico che potrebbe percorrere la tratta Roma-New York in meno di un’ora. Il suo motore VDR2 gli consente di raggiungere la velocità di Ma ... (informazione.it)