RoFF19: “Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Di solito si vede la lotta delle piccole ambizioni, legate a singoli fini privati, contro la grande ambizione, che è indissolubile dal bene collettivo. Antonio Gramsci, Fondatore del Partito Comunista Italiano. Quando una via sembra a tutti impossibile, è necessario fermarsi? Non l’ha fatto Enrico Berlinguer, Segretario negli anni Settanta del più importante partito comunista Aleph-tales.it - RoFF19: “Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre Leggi tutta la notizia su Aleph-tales.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Di solito si vede la lotta delle piccole ambizioni, legate a singoli fini privati, contro la, che è indissolubile dal bene collettivo. Antonio Gramsci, Fondatore del Partito Comunista Italiano. Quando una via sembra a tutti impossibile, è necessario fermarsi? Non l’ha fatto Enricotario negli anni Settanta del più importante partito comunista

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma 2024 : al via l'edizione 19 con la proiezione di Berlinguer. La grande ambizione con Elio Germano - Il film di apertura Alle ore 19, sarà l'attore Lino Guanciale a salire sul palco della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per condurre la cerimonia, che sarà visibile in contemporanea …. La grande ambizione, ecco il programma della giornata L'edizione numero 19 della Festa del Cinema di Roma prende il via oggi con la presentazione in anteprima del film Berlinguer. (Movieplayer.it)

RoFF19 : il trailer di Berlinguer - La Grande Ambizione - . Il film è una produzione Vivo film e Jolefilm con Rai Cinema, in coproduzione con Tarantula (Belgio) e Agitprop (Bulgaria) con le musiche originali di Iosonouncane. Nel cast di Berlinguer: La Grande Ambizione al fianco di Elio Germano, tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia ... (Universalmovies.it)

Berlinguer. La grande ambizione - ecco il trailer del film di Andrea Segre con Elio Germano - La grande ambizione, il film di Andrea Segre con Elio Germano, che aprirà la Festa del Cinema di Roma (qui il programma completo) per poi arrivare al cinema il 31 ottobre distribuito da Lucky Red. . Dal 1973, quando sfuggì a Sofia a un attentato dei servizi bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il ... (Spettacolo.eu)