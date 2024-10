Rifiuti, plastica non necessaria in quasi metà alimentari supermercati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - Un'analisi unica nel suo genere di 1.500 supermercati alimentari rivela la morsa che gli imballaggi in plastica hanno sugli acquisti di cibo e bevande. La ricerca Material Change Index, commissionata da DS Smith e condotta da Retail Economics, ha identificato che quasi la metà (46%) degli articoli di cibo e bevande presenti nei supermercati italiani sono inutilmente confezionati in plastica che può essere rimossa o sostituita con alternative. Questa montagna di plastica ammonta a 27,3 miliardi di pezzi evitabili in un anno in tutta Italia. La maggior parte degli imballaggi proviene da: pane, riso e cereali (87%); carne e pesce (86%); bevande analcoliche (85%); e latticini (81%). Iltempo.it - Rifiuti, plastica non necessaria in quasi metà alimentari supermercati Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - Un'analisi unica nel suo genere di 1.500rivela la morsa che gli imballaggi inhanno sugli acquisti di cibo e bevande. La ricerca Material Change Index, commissionata da DS Smith e condotta da Retail Economics, ha identificato chela(46%) degli articoli di cibo e bevande presenti neiitaliani sono inutilmente confezionati inche può essere rimossa o sostituita con alternative. Questa montagna diammonta a 27,3 miliardi di pezzi evitabili in un anno in tutta Italia. La maggior parte degli imballaggi proviene da: pane, riso e cereali (87%); carne e pesce (86%); bevande analcoliche (85%); e latticini (81%).

Rifiuti - plastica non necessaria in quasi metà alimentari supermercati - Si prevede che questo valore scenderà ulteriormente prima di un divieto assoluto che entrerà in vigore a metà del 2026 in Francia. Tre su cinque (60%) hanno due anni o meno per raggiungere i propri obiettivi, ma un quarto (25%) afferma di essere fuori strada per raggiungerli. Due su cinque (40%) hanno identificato il costo delle materie prime come il più grande ostacolo, seguito da vicino dalla ... (Liberoquotidiano.it)

