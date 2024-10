Quotidiano.net - Pensioni 2025, quanto aumentano le minime. Rivalutazione piena per tutti

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 –delle, senza la sterilizzazione degli aumenti per i trattamenti più elevati, come è accaduto negli ultimi due anni, con l’incremento delle. E incentivi fiscali per restare al lavoro. Sono le due novità principali del pacchetto previdenziale della manovra. Ma, per altri versi, non è da meno la conferma dell’intera batteria di strumenti di flessibilità in uscita, da Quota 103 all’Ape sociale, dal canale cosiddetto “precoci” a Opzione donna. Mentre sul versante della previdenza complementare si aprirà una nuova stagione di silenzio assenso per sostenere l’adesione dei giovani ai fondi pensione. Almeno per il, dunque, rientrano nel cassetto i più ambiziosi progetti di Quota 41 e di altre soluzioni destinate a favorire una maggiore libertà di decisione dei lavoratori.