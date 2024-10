Ilrestodelcarlino.it - Pedina la moglie alla sagra. Viola il divieto, arrestato

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hato ildi avvicinamentoed è finito nei guai un trentenne comacchiese,domenica scorsa dai carabinieri. E la particolarità dell’episodio sta nell’occasione che l’uomo ha scelto per contravvenire al provvedimento cui era sottoposto, nonostante sia lui che la consorte indossassero il braccialetto elettronico. Il trentenne, un pregiudicato del posto, è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e, per questa ragione, sottoposto aldi avvicinamento ai luoghi frequentati dconsorte. Ma domenica scorsa, in occasione dell’ultima giornata della Festa dell’Anguilla, ha ben pensato dire la donna tra le bancarelle che animavano le vie del centro storico della città lagunare.