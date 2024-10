Padova altro calciatore indagato per stupro | Cretella rinviato a giudizio

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ungiocatore delè coinvolto in un’indagine per un presunto. A riportarlo è il Gazzettino, che scrive come il centrocampista Carminesia statodavanti al tribunale di Messina per un caso risalente al 2020. All’epoca ilaveva 18 anni mentre la presunta vittima appena 14. La denuncia che ha fatto sì che l’inchiesta venisse aperta è stata presentata dal padre della ragazza. Altra situazione delicata dunque in casadopo la condanna in primo grado a Teramo per l’attaccante Michael Liguori, che ha suscitato polemiche e critiche.perSportFace.