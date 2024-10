MotoGP, quanto sarebbe bello un Mondiale deciso da uno “spareggio” a Valencia? Tra Martin e Bagnaia, viene da tifare per l’equilibrio… (Di mercoledì 16 ottobre 2024) quanto sarebbe bello se il Mondiale di MotoGP 2024 venisse deciso da una sorta di “spareggio”? Non sarebbe elettrizzante lo scenario per il quale chi, tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, passasse per primo sotto la bandiera a scacchi di Valencia, sarebbe proclamato automaticamente Campione, senza dover fare calcoli relativamente ai piazzamenti? Affinché questo accada, serve che Martinator e Pecco siano separati da un massimo di 4 punti dopo la Sprint di sabato 16 novembre. Ipotesi difficile, ma non impossibile, considerando come i due siano ingaggiati in un perenne corpo e a corpo e come il distacco stia variando seguendo il gioco dell’elastico. Insomma, sarebbe magnifico se entrambi fossero padroni del proprio destino. Oasport.it - MotoGP, quanto sarebbe bello un Mondiale deciso da uno “spareggio” a Valencia? Tra Martin e Bagnaia, viene da tifare per l’equilibrio… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)se ildi2024 venisseda una sorta di “”? Nonelettrizzante lo scenario per il quale chi, tra Jorgee Francesco, passasse per primo sotto la bandiera a scacchi diproclamato automaticamente Campione, senza dover fare calcoli relativamente ai piazzamenti? Affinché questo accada, serve cheator e Pecco siano separati da un massimo di 4 punti dopo la Sprint di sabato 16 novembre. Ipotesi difficile, ma non impossibile, considerando come i due siano ingaggiati in un perenne corpo e a corpo e come il distacco stia variando seguendo il gioco dell’elastico. Insomma,magnifico se entrambi fossero padroni del proprio destino.

