Mostra "Oltre" di Marco Galli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Marco GalliOltrea cura di Roberta Gubitosi25 ottobre 2024 – 4 gennaio 2025Inaugurazione venerdì 25 ottobre ore 17:30orario 9:00 -19:00 (da lunedì a sabato) ingresso liberoL’esclusivo Wine Creative Lab 47 Anno Domini ospita la Mostra “Oltre”, personale dell’artista padovano Marco Galli Trevisotoday.it - Mostra "Oltre" di Marco Galli Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)a cura di Roberta Gubitosi25 ottobre 2024 – 4 gennaio 2025Inaugurazione venerdì 25 ottobre ore 17:30orario 9:00 -19:00 (da lunedì a sabato) ingresso liberoL’esclusivo Wine Creative Lab 47 Anno Domini ospita la”, personale dell’artista padovano

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dimarco tra Inter e Italia dimostra di essere ancora in crescita - Una crescita evidente, sia tecnica che di personalità, di leadership in campo e fuori. Per questo non si deve mai sottovalutare Federico Dimarco. Uno dei pochi che ha garantito un rendimento di alto livello da subito, senza gli alti e bassi dei compagni. Un punto decisamente alto, che sembrava il suo vertice tecnico. (Inter-news.it)

"Secondo misura" : la mostra personale di Marco Bettio nella galleria Veniero Project - "Secondo misura" è la prima mostra personale di Marco Bettio a Palermo che verrà inaugurata il 19 ottobre 2024, alle ore 19, nella galleria Veniero Project. La chiave di lettura dell'esposizione, che sarà visitabile fino a gennaio (con data di chiusura da definire), ci si presenta subito, come... (Palermotoday.it)

Haring - Warhol - Lichtenstein e Indiana : le icone della Pop Art in mostra nello studio M45 di Marco Bertoli - Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Indiana e Keith Haring: sono i quattro nomi simbolo della mostra "America PopArt: Warhol, Lichtenstein, Indiana, Haring" che riempiranno gli spazi di M45, lo studio milanese del gallerista Angelo Enrico e del modenese Marco Bertoli, art advisor, esperto e... (Modenatoday.it)