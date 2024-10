Monster terza stagione: Laurie Metcalf, Tom Hollander e Olivia Williams nel cast (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Monster terza stagione: Laurie Metcalf, Tom Hollander e Olivia Williams nel cast La terza stagione di “Monster” ha arricchito il suo cast con l’aggiunta di Laurie Metcalf, Tom Hollander e Olivia Williams. Il trio si unisce a Charlie Hunnam, che interpreterà Ed Gein nella prossima stagione della serie antologica Netflix. Secondo alcune fonti, Metcalf interpreterà la madre di Gein, Augusta, mentre Hollander interpreterà Alfred Hitchcock e Williams interpreterà Alma Reville, la moglie di Hitchcock. Dato che Gein è stata una delle fonti di ispirazione per il Norman Bates di “Psycho”, la presenza di Hitchcock lascia pensare che la terza stagione della fortunata antologia Netflix approfondirà il modo in cui i crimini di Gein hanno influenzato il film e il romanzo su cui è basato il film. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), TomnelLadi “” ha arricchito il suocon l’aggiunta di, Tom. Il trio si unisce a Charlie Hunnam, che interpreterà Ed Gein nella prossimadella serie antologica Netflix. Secondo alcune fonti,interpreterà la madre di Gein, Augusta, mentreinterpreterà Alfred Hitchcock einterpreterà Alma Reville, la moglie di Hitchcock. Dato che Gein è stata una delle fonti di ispirazione per il Norman Bates di “Psycho”, la presenza di Hitchcock lascia pensare che ladella fortunata antologia Netflix approfondirà il modo in cui i crimini di Gein hanno influenzato il film e il romanzo su cui è basato il film.

