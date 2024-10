Meloni-De Luca, è ancora scontro. Le parole al veleno della Premier in aula (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca proprio non si amano. Nonostante un recente incontro durante il quale sembrava che i due fossero giunti a una sorta di accordo di non belligeranza, ieri in aula è andata in onda una nuova puntata dell’eterna lite fra la Premier e il Governatore della Regione Campania. Il nuovo “round” della sfida politica si è consumato in Parlamento, e questa volta ha coinvolto il figlio di De Luca, Piero. Durante un acceso dibattito alla Camera, Piero De Luca, deputato del Partito Democratico, ha accusato il governo Meloni di aver provocato un “danno erariale” con il protocollo firmato con l’Albania per la gestione dei migranti. Le accuse di Piero De Luca Il deputato dem ha definito il progetto del governo, che prevede la creazione di Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e hot spot per migranti in Albania, come un “clamoroso danno erariale”. Thesocialpost.it - Meloni-De Luca, è ancora scontro. Le parole al veleno della Premier in aula Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgiae Vincenzo Deproprio non si amano. Nonostante un recente incontro durante il quale sembrava che i due fossero giunti a una sorta di accordo di non belligeranza, ieri inè andata in onda una nuova puntata dell’eterna lite fra lae il GovernatoreRegione Campania. Il nuovo “round”sfida politica si è consumato in Parlamento, e questa volta ha coinvolto il figlio di De, Piero. Durante un acceso dibattito alla Camera, Piero De, deputato del Partito Democratico, ha accusato il governodi aver provocato un “danno erariale” con il protocollo firmato con l’Albania per la gestione dei migranti. Le accuse di Piero DeIl deputato dem ha definito il progetto del governo, che prevede la creazione di Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e hot spot per migranti in Albania, come un “clamoroso danno erariale”.

