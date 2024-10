Maternità surrogata reato universale, voto finale al Senato. Le opposizioni protestano: “Assurdo giuridico” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Senato si prepara al voto definitivo sul ddl che dichiara la Maternità surrogata come reato universale. Il provvedimento, sostenuto e voluto da Fratelli d’Italia, è fortemente contestato dalle opposizioni. All’apertura dei lavori, l’Aula ha respinto le questioni pregiudiziali di costituazionalità: tutte e tre sono state bocciate con 87 voti contrari. Ora è in corso la discussione generale con 17 interventi. Durante il dibattito non sono mancate le tensioni, tra interruzioni e attacchi. E’ successo, ad esempio, mentre parlava la senatrice del M5s, Elisa Pirro. “I colleghi maschi di maggioranza stanno dicendo che l’utero non è il mio?”, ha dichiarato. “I miei organi sono miei e ne faccio quello che voglio”. Dai banchi della maggioranza ci sono state diverse interruzioni. “Siamo al comunismo degli organi”, ha ribatutto l’esponente 5 stelle. Ilfattoquotidiano.it - Maternità surrogata reato universale, voto finale al Senato. Le opposizioni protestano: “Assurdo giuridico” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilsi prepara aldefinitivo sul ddl che dichiara lacome. Il provvedimento, sostenuto e voluto da Fratelli d’Italia, è fortemente contestato dalle. All’apertura dei lavori, l’Aula ha respinto le questioni pregiudiziali di costituazionalità: tutte e tre sono state bocciate con 87 voti contrari. Ora è in corso la discussione generale con 17 interventi. Durante il dibattito non sono mancate le tensioni, tra interruzioni e attacchi. E’ successo, ad esempio, mentre parlava la senatrice del M5s, Elisa Pirro. “I colleghi maschi di maggioranza stanno dicendo che l’utero non è il mio?”, ha dichiarato. “I miei organi sono miei e ne faccio quello che voglio”. Dai banchi della maggioranza ci sono state diverse interruzioni. “Siamo al comunismo degli organi”, ha ribatutto l’esponente 5 stelle.

