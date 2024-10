Lettera43.it - Manovra, il sindacato dei medici ospedalieri: «Scandalosa, pronti alla protesta»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Anaao Assomed, il maggiordei, ha annunciato azioni dicontro laeconomica «se dovesse essere confermato che, per il 2025,Sanità sarebbero destinati solo 880 milioni e i restanti 3 miliardi a valere sul 2026». L’ha detto il segretario Pierino Di Silverio all’Ansa, aggiungendo che, se così fosse, «saremmo di fronte a unamistificazione che vanifica tutti i proclami che sono stati fatti fino a oggi». Dalle tabelle inviate a Bruxelles, nelle quali sono tracciati per macro categorie gli interventi previsti dindicandone solo gli effetti finanziari ai fini del Pil, è possibile desumere gli importi della maggior spesa sul fronte sanitario: poco meno di 900 milioni per il 2025 e 3,250 miliardi per il 2026.