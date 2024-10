Manovra, Giorgetti: “Nessuna nuova tassa, rivalutazione pensioni e sacrificio delle banche” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro dell'Economia ribadisce i punti salienti della Manovra approvata ieri dal Cdm: taglio del cuneo, pensioni, congedi parentali e sanità L'articolo Manovra, Giorgetti: “Nessuna nuova tassa, rivalutazione pensioni e sacrificio delle banche” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Manovra, Giorgetti: “Nessuna nuova tassa, rivalutazione pensioni e sacrificio delle banche” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro dell'Economia ribadisce i punti salienti dellaapprovata ieri dal Cdm: taglio del cuneo,, congedi parentali e sanità L'articolo: “” proviene da Il Difforme.

