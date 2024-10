Maltempo, paura nel Nord Italia: torrenti esondati, chiuse autostrada e linea ferroviaria. Bimbi bloccati a scuola a Celle Ligure. Domani niente lezion a Genova, La Spezia e Savona (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Maltempo nel Nord Italia, situazione già critica in Liguria. Fiumi esondati e strade allagate. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Leggo.it - Maltempo, paura nel Nord Italia: torrenti esondati, chiuse autostrada e linea ferroviaria. Bimbi bloccati a scuola a Celle Ligure. Domani niente lezion a Genova, La Spezia e Savona Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)nel, situazione già critica in Liguria. Fiumie strade allagate. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - paura nel Nord Italia : fiumi esondati - chiuse autostrada e linea ferroviaria. Bimbi bloccati a scuola in Liguria. Domani niente lezion a Genova - La Spezia e Savona - Maltempo nel Nord Italia, situazione già critica in Liguria. Fiumi esondati e strade allagate. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e... (Leggo.it)

Maltempo - paura nel Nord Italia : fiumi esondati - chiuse autostrada e linea ferroviaria. Bimbi bloccati a scuola in Liguria. Domani niente lezioni : ecco dove - Maltempo nel Nord Italia, situazione già critica in Liguria. A causa delle forti piogge nel savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle... (Leggo.it)

Traffico di migranti - sgominata una banda nel Nord Italia : ogni viaggio fruttava dai 3mila ai 6mila euro - LEGGI ANCHE: Reportage TPI – Viaggio in Borena dove non piove da sei anni: ecco da dove partono i migranti climatici . Le ordinane di fermo sono state disposte nel mattino di oggi, mercoledì 16 ottobre, dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano. Secondo gli inquirenti, i migranti concordavano la partenza dall’Egitto con referenti in loco e versavano denaro alla banda di Milano. (Tpi.it)