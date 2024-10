LIVE Sinner-Medvedev, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: dalle 18.30 il quarto di finale della ricca esibizione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:13 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del quarto di finale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev. Tra poco meno di 20 minuti i due campioni entreranno in campo in quel di Riad. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Una delle sfide classiche del panorama ATP farà parte della milionaria esibizione in quel di Riad (Arabia Saudita), con il vincente dell’incontro che in semifinale troverà il serbo Novak Djokovic. Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento arabo saldamente da numero uno del ranking mondiale dopo lo strepitoso successo nel Masters 1000 di Shanghai. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: dalle 18.30 il quarto di finale della ricca esibizione Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:13 Buonasera e ben ritrovati nellascritta deldidel Sixtra Janniked il russo Daniil. Tra poco meno di 20 minuti i due campioni entreranno in campo in quel di Riad. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di quarti didel Sixtra Jannike Daniil. Una delle sfide classiche del panorama ATP farà partemilionariain quel di Riad (Arabia Saudita), con il vincente dell’incontro che in semitroverà il serbo Novak Djokovic., ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento arabo saldamente da numero uno del ranking mondiale dopo lo strepitoso successo nel Masters 1000 di Shanghai.

