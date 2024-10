LIVE – Sinner-Medvedev 2-0, quarti Six Kings Slam 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Medvedev, incontro valevole per i quarti di finale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh. Jannik e Daniil si sono affrontati talmente tante volte di recente che ormai sono stufi di incrociare le racchette. In Medio Oriente però lo faranno con più piacere visto che non avranno pressione (non ci sono in palio punti Atp) e, anche in caso di sconfitta, incasseranno comunque un lauto assegno. Jannik scenderà in campo con i favori del pronostico, ma anche Medvedev vorrà fare bella figura e regalarsi una semifinale contro Novak Djokovic. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati alle ore 18.30 italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per idi finale del Six, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh. Jannik e Daniil si sono affrontati talmente tante volte di recente che ormai sono stufi di incrociare le racchette. In Medio Oriente però lo faranno con più piacere visto che non avranno pressione (non ci sono in palio punti Atp) e, anche in caso di sconfitta, incasseranno comunque un lauto assegno. Jannik scenderà in campo con i favori del pronostico, ma anchevorrà fare bella figura e regalarsi una semifinale contro Novak Djokovic. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati alle ore 18.30 italiane.

Sinner-Medvedev - la diretta live dei quarti al Six Kings Slam : chi vince affronta Djokovic - La diretta dei quarti del Six Kings Slam di tennis: la cronaca di Sinner-Medvedev e Alcaraz-Rune e gli aggiornamenti live.Continua a leggere . (Fanpage.it)