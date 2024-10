Libano, raid di Israele sulla periferia sud di Beirut (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È ancora alta la tensione in Medioriente, dove si attende la risposta di Israele alla pioggia di missili balistici da Teheran sullo Stato ebraico dello scorso primo ottobre. L’attacco israeliano, secondo quanto riporta il Washington Post, dovrebbe essere lanciato prima delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre. Continuano intanto i bombardamenti sul Libano: in mattinata l’esercito israeliano ha ordinato un’evacuazione nella periferia sud di Beirut e successivamente ha effettuato un raid sulla zona. Ecco tutte le notizie di oggi IN DIRETTA. 06:15 raid Israele nel sud di Beirut Le forze israeliane sarebbero tornate a colpire Beirut nell’ambito della loro campagna contro Hezbollah. Secondo un corrispondente di Al Jazeera, raid israeliani avrebbero interessato la periferia sud della capitale libanese. Lapresse.it - Libano, raid di Israele sulla periferia sud di Beirut Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È ancora alta la tensione in Medioriente, dove si attende la risposta dialla pioggia di missili balistici da Teheran sullo Stato ebraico dello scorso primo ottobre. L’attacco israeliano, secondo quanto riporta il Washington Post, dovrebbe essere lanciato prima delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre. Continuano intanto i bombardamenti sul: in mattinata l’esercito israeliano ha ordinato un’evacuazione nellasud die successivamente ha effettuato unzona. Ecco tutte le notizie di oggi IN DIRETTA. 06:15nel sud diLe forze israeliane sarebbero tornate a colpirenell’ambito della loro campagna contro Hezbollah. Secondo un corrispondente di Al Jazeera,israeliani avrebbero interessato lasud della capitale libanese.

Guerra Israele-Libano - news in diretta - Tel Aviv : “L’attacco all’Iran sarà mortale”. Raid a sud di Beirut - fumo nero tra gli edifici - Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Libano - Israele bombarda ancora Beirut. “Colpiti 140 obiettivi di Hezbollah in 24 ore” - An Israeli air strike killed at least 22 people in central Beirut on October 10, as Israeli ground troops in Lebanon were accused of firing on the UN's peacekeeping headquarters, injuring two Blue Helmets. Nemmeno un’ora dopo, il raid: sono stati colpiti alcuni palazzi ad Haret Hreik. “Prima del raid sono stati effettuati numerosi passaggi per mitigare il rischio di danneggiare i civili, compreso ... (Quotidiano.net)

Libano - raid Israele nel sud di Beirut - In precedenza l'Idf aveva e messo un ordidine di evacuazione che intimava ai residenti di un settore meridionale di Beirut di lasciare l'area in vista di un attacco imminente. 00 Le forze israeliane sono tornate a colpire Beirut nell'ambito della loro campagna contro Hezbollah. Nella notte l'Idf aveva annunciato su Telegram che dal Libano sono stati lanciati su territorio israeliano circa 50 ... (Televideo.rai.it)